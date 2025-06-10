Стали известны подробности жесткого ДТП под Анапой

Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу, водитель темного Nissan Qashqai, двигавшегося в сторону Анапы, выехал на встречную полосу, но не справился с управлением. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Suzuki. Оба водителя получили травмы и были доставлены в городскую больницу.
По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «АиФ-Юг» писал — в полиции Краснодара рассказали подробности ДТП со сгоревшим автомобилем. От удара «Мерседес» отбросило на бордюрный камень, стойку дорожного знака, дерево и фасад здания, после чего иномарка загорелась.
На Кубани в ДТП погиб 21-летний водитель, двух пассажиров госпитализировали. Авария произошла в полночь 9 июня в Красноармейском районе.