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Стали известны подробности жесткого ДТП под Анапой

Авария произошла на Симферопольском шоссе вечером 9 июня.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю

Как сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по городу, водитель темного Nissan Qashqai, двигавшегося в сторону Анапы, выехал на встречную полосу, но не справился с управлением. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Suzuki. Оба водителя получили травмы и были доставлены в городскую больницу.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «АиФ-Юг» писал — в полиции Краснодара рассказали подробности ДТП со сгоревшим автомобилем. От удара «Мерседес» отбросило на бордюрный камень, стойку дорожного знака, дерево и фасад здания, после чего иномарка загорелась.

На Кубани в ДТП погиб 21-летний водитель, двух пассажиров госпитализировали. Авария произошла в полночь 9 июня в Красноармейском районе.