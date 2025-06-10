Российский регион подвергся ночной атаке ВСУ

Минувшей ночью ряд российских регионов подвергся очередной террористической атаке укронацистов. Так, в небе над Калужской областью российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре вражеских беспилотника, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.
«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — написал глава региона.
Шапша добавил, что на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Предварительно, никто из граждан не пострадал, разрушений также нет.
Ранее «МК» писал, что в Ленинградской области был введен режим воздушной опасности, и ограничены мобильная связь и интернет, так как регион атакуют украинские беспилотники. Губернатор Александр Дрозденко сообщил об одном сбитом БПЛА.