Силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за ночь

По данным Минобороны, 46 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 — над Белгородской областью, по девять — над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре — над Калужской областью и Республикой Татарстан, три — над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, а также один беспилотник — над Смоленской областью, сообщается в Telegram-канале.