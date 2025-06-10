Силы ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника за ночь

За минувшую ночь над регионами России были уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в Минобороны РФ.
По данным Минобороны, 46 беспилотников были сбиты над Брянской областью, 20 — над Белгородской областью, по девять — над Воронежской областью и Республикой Крым, по четыре — над Калужской областью и Республикой Татарстан, три — над Московским регионом, по два — над Ленинградской, Орловской и Курской областями, а также один беспилотник — над Смоленской областью, сообщается в Telegram-канале.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об атаке на регион с помощью БПЛА.
До этого глава Воронежской области Александр Гусев заявил, что над территорией региона сбили несколько вражеских дронов. Никто из местных жителей не получил травм.