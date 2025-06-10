ПВО сбивает украинские беспилотники над Татарстаном: что происходит в регионе утром 10 июня

ВСУ атакуют Татарстан беспилотниками.
В небе над Нижнекамском система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев. По его словам, все службы сработали оперативно. Незадолго до этого местные жители сообщали о взрывах. Как стало известно позднее, звук исходил от работы систем ПВО. Подробнее о том, что происходит в Татарстане утром 10 июня, — в материале URA.RU.
«Сегодня утром в небе над Нижнекамском система ПВО уничтожила БПЛА», — говорится в telegram-канале Беляева. По его словам, пострадавших и разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен.
Глава района призвал жителей сохранять спокойствие. А также доверять только информации из официальных источников.
ПВО уничтожают дроны над ТатарстаномФото: Capt. Adan Cazarez / U.S. Department of Defense.
Жители слышали три взрыва.
Минимум три взрыва слышали жители Нижнекамска в Татарстане сегодня утром. Об этом сообщает telegram-канал Shot.
«Было слышно минимум три взрыва над Нижнекамском около 4−5 утра в разных частях города», — пишет канал со ссылкой на очевидцев. По дронам сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
ВСУ осуществили атаку на Татарстан с использованием двух типов БПЛА.
В Татарстане сегодня утром была предпринята комбинированная атака со стороны Вооруженных сил Украины, в ходе которой использовались два типа дальнобойных дронов-камикадзе: «Лютый» и «Бобер», сообщает Shot. Оба беспилотника были успешно уничтожены системами противовоздушной обороны над городами Нижнекамск и Елабуга.
В Татарстане сбит БПЛА в районе ЕлабугиФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Обломки БПЛА типа «Лютый» упали в лесополосу.
В Татарстане система ПВО успешно уничтожила украинский беспилотник типа «Лютый» в районе Елабуги. По свидетельствам очевидцев, дрон летел очень низко над рекой Камой.
Согласно информации от Shot, после уничтожения БПЛА обломки упали в лесополосу. На данный момент сообщается, что уничтожено уже минимум три беспилотника.
Аэропорт Нижнекамска приостановил работу.
Временные ограничения на взлет и посадку введены утром 10 июня в аэропорту Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.