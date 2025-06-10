ПВО сбивает украинские беспилотники над Татарстаном: что происходит в регионе утром 10 июня

В небе над Нижнекамском система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила украинский беспилотник. Об этом сообщил руководитель Нижнекамского муниципального района Татарстана Радмир Беляев. По его словам, все службы сработали оперативно. Незадолго до этого местные жители сообщали о взрывах. Как стало известно позднее, звук исходил от работы систем ПВО. Подробнее о том, что происходит в Татарстане утром 10 июня, — в материале URA.RU.