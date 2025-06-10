Бастрыкин взял на контроль дело о нападениях школьника на детей в Краснодаре

В соцмедиа распространилась информация о том, что школьник избивает и преследует детей во дворе одного из жилищных комплексов краевого центра. Родители пострадавших утверждают, что уполномоченные органы не реагируют на происходящее.
Следственное управление СК России по Краснодарскому краю инициировало вопрос об изъятии материала проверки из органов внутренних дел в свое производство. Глава ведомства дал поручение руководителю Следственного комитета по Краснодарскому краю Андрею Маслову организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах.
Ранее полиция Краснодара начала проверку по факту избиения 11-летней девочки ее сверстником в подъезде жилого дома. Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу.