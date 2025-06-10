Украинский пленный отказался от обмена из-за страха вернуться на поле боя.
Украинский солдат Виталий Бровко, попавший в плен на курском направлении, отказался от обмена, опасаясь повторной отправки на фронт. Об этом заявил сам пленный.
«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — заявил Бровко в разговоре с ТАСС. По его словам, возвращение на Украину возможно только после смены власти, так как пленных, находящихся в хорошем физическом состоянии, могут вновь направить в зону боевых действий после короткой подготовки.
Бровко отметил, что украинское командование запугивало солдат рассказами о жестоком обращении в российском плену, включая угрозы отрезать пальцы или головы. Однако, по его словам, в реальности пленных кормят, одевают и оказывают им медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что в мае 2025 года российские силовые структуры получили свыше 3,5 тысячи обращений от родственников украинских военнослужащих с просьбами о содействии в сдаче их близких в плен. Об этом сообщили представители российских силовых ведомств. Кроме того, отмечается, что семьи мобилизованных в ВСУ активно разыскивают своих родственников, стремясь установить с ними контакт и организовать их переход на позиции российских войск.