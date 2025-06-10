Украинский военный захотел остаться в плену у России

«Я отказался от обмена. Приду же назад, а они меня снова отправят. Во второй раз мне уже так не повезет», — заявил Бровко в разговоре с ТАСС. По его словам, возвращение на Украину возможно только после смены власти, так как пленных, находящихся в хорошем физическом состоянии, могут вновь направить в зону боевых действий после короткой подготовки.