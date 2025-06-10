Экс-главу «Центра водных видов спорта» судят за взятки в Новосибирске

По версии следствия, с 2020 по 2023 год подсудимый организовал незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей. Кроме того, ему инкриминируют получение 1,4 млн рублей в качестве взятки за предоставление коммерческого доступа к бассейну.