Экс-главу «Центра водных видов спорта» судят за взятки в Новосибирске

В Новосибирске стартовал судебный процесс над бывшим руководителем Центра водных видов спорта. Обвиняемому вменяют растрату бюджетных средств и получение взяток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
Октябрьский районный суд 9 июня 2025 года начал рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Оленикова, экс-директора спортивной школы олимпийского резерва. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2020 по 2023 год подсудимый организовал незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей. Кроме того, ему инкриминируют получение 1,4 млн рублей в качестве взятки за предоставление коммерческого доступа к бассейну.
В ходе первого заседания суд огласил обвинительное заключение и определил порядок исследования доказательств. Олеников свою вину не признает.
Следующее заседание назначено на 18 июня.