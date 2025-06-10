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Экс-главу «Центра водных видов спорта» судят за взятки в Новосибирске

По версии следствия, с 2020 по 2023 год подсудимый организовал незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей.

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Источник: Freepik

В Новосибирске стартовал судебный процесс над бывшим руководителем Центра водных видов спорта. Обвиняемому вменяют растрату бюджетных средств и получение взяток, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

Октябрьский районный суд 9 июня 2025 года начал рассматривать уголовное дело в отношении Дмитрия Оленикова, экс-директора спортивной школы олимпийского резерва. Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата) и части 6 статьи 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2020 по 2023 год подсудимый организовал незаконное перечисление бюджетных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей. Кроме того, ему инкриминируют получение 1,4 млн рублей в качестве взятки за предоставление коммерческого доступа к бассейну.

В ходе первого заседания суд огласил обвинительное заключение и определил порядок исследования доказательств. Олеников свою вину не признает.

Следующее заседание назначено на 18 июня.