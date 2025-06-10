Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри. В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.
«Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Саина в северном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетонным насосом марки Mercedes, который производил разворот», — сообщили в полиции.
В аварии пострадали водитель и два пассажира Lexus. Их госпитализировали. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полицией Алатауского района, заключили в ДП.
Что делать при попадании в ДТП
На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
- направить водителей на медицинское освидетельствование.