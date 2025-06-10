Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри. В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.