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Lexus столкнулся с бетононасосом в Алматы: три человека пострадали (видео)

Накануне, 9 июня, в Алматы случилось серьезное ДТП, в котором пострадали три человека. Кадры с места аварии появились в соцсетях, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/kris_p_almaty_official

Видео с места аварии опубликовал Telegram-канал Kris_p_almaty. На кадрах видно искореженное авто с людьми внутри. В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что ДТП произошло вчера в 21:40 в Алатауском районе.

«Водитель автомашины марки Lexus, следуя по проспекту Саина в северном направлении, из-за несоблюдения дистанции допустил столкновение с автобетонным насосом марки Mercedes, который производил разворот», — сообщили в полиции.

В аварии пострадали водитель и два пассажира Lexus. Их госпитализировали. К расследованию обстоятельств аварии приступили сотрудники управления полицией Алатауского района, заключили в ДП.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших/112 — если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.