Киев запустил более ста дронов по регионам России

Украина атаковала Россию сотней БПЛА.
В ночь с 9 на 10 июня 2025 года российские системы ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — передает МО. Сообщение приводит telegram-канал ведомства.
Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 46 — было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области. В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще 20 дронов. По девять аппаратов сбиты над Воронежской областью и Крымом, по четыре — в небе над Калужской областью и Татарстаном, три — в Московском регионе. По два беспилотника ликвидированы в Ленинградской, Орловской и Курской областях, один — в Смоленской области. Сообщений о разрушениях инфраструктуры или пострадавших гражданах не поступало.
Ранее сообщалось, что регионы России подверглись новой серии атак беспилотных летательных аппаратов со стороны вооруженных сил Украины. В целях обеспечения безопасности пассажиров ряд аэропортов временно ограничил взлеты и посадки воздушных судов. Последние сведения о последствиях очередного налета дронов представлены в онлайн-трансляции URA.RU.