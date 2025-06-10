Киев запустил более ста дронов по регионам России

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов — 46 — было перехвачено в воздушном пространстве Брянской области. В Белгородской области силы ПВО уничтожили еще 20 дронов. По девять аппаратов сбиты над Воронежской областью и Крымом, по четыре — в небе над Калужской областью и Татарстаном, три — в Московском регионе. По два беспилотника ликвидированы в Ленинградской, Орловской и Курской областях, один — в Смоленской области. Сообщений о разрушениях инфраструктуры или пострадавших гражданах не поступало.