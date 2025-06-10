Шестилетний мальчик выпал из окна четвертого этажа дома в Бердске

Несчастный случай произошел в Бердске. Шестилетний мальчик 9 июня выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. При этом ребенок находился дома с родителями. Как так произошло, сейчас выясняют следователи.
— Ребенку сразу же вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала его в больницу. По факту случившегося следственным отделом по городу Бердск проводится уголовно-процессуальная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Новосибирской области.
Специалисты напоминают, что маленьких детей нельзя оставлять без присмотра, особенно в помещениях с открытыми окнами.