Бойцы спецподразделения ВС РФ сбили более 30 беспилотников «Баба-Яга».
Бойцы специального назначения «Хан» из 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца смогли сбить более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», что нанесло Вооруженным силам Украины (ВСУ) ущерб свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил оператор БПЛА батальона с позывным «Грек».
«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”. С учетом того, что одна “Баба-Яга” стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем», — рассказал он РИА Новости.
По его словам, как только оператор разведывательного дрона фиксирует вражеский БПЛА в небе, сразу же на перехват вылетают российские ударные беспилотники. Они успешно догоняют и уничтожают цель.
Ранее стало известно, что элитное подразделение украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» покинуло свои позиции в районе Троицкого в ДНР после ударов российских операторов дронов. Об этом сообщил командир взвода БПЛА 80-й танковой дивизии группировки «Центр» Даниил Иванов.