Бойцы российского батальона лишили ВСУ полумиллиона долларов

«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”. С учетом того, что одна “Баба-Яга” стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем», — рассказал он РИА Новости.