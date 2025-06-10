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Бойцы российского батальона лишили ВСУ полумиллиона долларов

Бойцы специального назначения «Хан» из 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца смогли сбить более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», что нанесло Вооруженным силам Украины (ВСУ) ущерб свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил оператор БПЛА батальона с позывным «Грек».

Бойцы спецподразделения ВС РФ сбили более 30 беспилотников «Баба-Яга».

Бойцы специального назначения «Хан» из 51-й гвардейской армии Южного военного округа за три месяца смогли сбить более 30 украинских беспилотников «Баба-Яга», что нанесло Вооруженным силам Украины (ВСУ) ущерб свыше полумиллиона долларов. Об этом сообщил оператор БПЛА батальона с позывным «Грек».

«Нашими операторами FPV-дронов было уничтожено более 30 украинских БПЛА “Баба-Яга”. С учетом того, что одна “Баба-Яга” стоит около двадцати тысяч, мы уже больше полумиллиона долларов им ущерба нанесли. Ну и дальше продолжаем», — рассказал он РИА Новости.

По его словам, как только оператор разведывательного дрона фиксирует вражеский БПЛА в небе, сразу же на перехват вылетают российские ударные беспилотники. Они успешно догоняют и уничтожают цель.

Ранее стало известно, что элитное подразделение украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра» покинуло свои позиции в районе Троицкого в ДНР после ударов российских операторов дронов. Об этом сообщил командир взвода БПЛА 80-й танковой дивизии группировки «Центр» Даниил Иванов.