В МО РФ опубликовали список регионов, подвергшихся ночной атаке ВСУ

За прошедшую ночь российские системы противовоздушной обороны уничтожили на 11-ю регионами более 100 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 21.50 мск 9 июня до 05.50 мск 10 июня текущего года дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Почти половина воздушных целей — 46 — было уничтожено над Брянской областью, 20 — над соседней Белгродчиной. По 9 укронацистских БПЛА ликвидировано в небе над Воронежской областью и Крымом.
На подлете к Калуге и Казани ПВО сбили по четыре беспилотника. По два БПЛА пытались атаковать Ленинградскую, Орловскую и Курскую области. На Московский регион направлялись три воздушные цели, на Смоленский — один.
Ранее «МК» писал, что в Ленинградской области из-за атаки БПЛА ограничили работу мобильной связи и интернета, а в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на взлет и посадку самолетов.