В Ростовской области за минувшие сутки произошло больше 20 пожаров

В Ростовской области за сутки 9 июня спасатели подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области выезжали на 22 пожара. Статистику опубликовали в региональном ведомстве.
Так, пожарные потушили 11 техногенных возгорания и 11 ландшафтных пожаров. Также спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. Всего на местах ЧП работали 265 специалиста и 66 единиц техники.
— Местами в северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс), — предупредили в ведомстве.
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