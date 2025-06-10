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В Ростовской области за минувшие сутки произошло больше 20 пожаров

Пожарные Ростовской области за минувшие сутки потушили 22 пожара.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области за сутки 9 июня спасатели подразделения ГУ МЧС России по Ростовской области выезжали на 22 пожара. Статистику опубликовали в региональном ведомстве.

Так, пожарные потушили 11 техногенных возгорания и 11 ландшафтных пожаров. Также спасатели выезжали на пять дорожно-транспортных происшествий. Всего на местах ЧП работали 265 специалиста и 66 единиц техники.

— Местами в северо-восточных, центральных, юго-восточных районах и Приазовье чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Местами в северо-восточных, центральных, южных районах и Приазовье высокая пожароопасность (4 класс), — предупредили в ведомстве.

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