Режим ЧС введут на Горском в Новосибирске: стена дома может рухнуть

В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности из-за аварийной ситуации в микрорайоне Горский. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Угроза обрушения возникла у подпорной стены между домами № 84 и 86 по улице Горская. В связи с этим на особый режим работы переведут службы городского звена, включая департамент по чрезвычайным ситуациям и администрацию Ленинского района.
Управляющей компании КЖЭК «Горский» поручено установить ограждения и предупредительные знаки вокруг опасного участка. Собственнику здания — компании «Сетевые технологии» — необходимо провести обследование конструкций и коммуникаций для последующего ремонта.
Документ также обязывает все задействованные организации принять меры по обеспечению безопасности жителей. На данный момент точные сроки устранения угрозы не называются.