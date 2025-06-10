Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим ЧС введут на Горском в Новосибирске: стена дома может рухнуть

Аварийная ситуация сложилась с подпорной стеной между многоквартирными домами № 84 и № 86.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске могут ввести режим повышенной готовности из-за аварийной ситуации в микрорайоне Горский. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Угроза обрушения возникла у подпорной стены между домами № 84 и 86 по улице Горская. В связи с этим на особый режим работы переведут службы городского звена, включая департамент по чрезвычайным ситуациям и администрацию Ленинского района.

Управляющей компании КЖЭК «Горский» поручено установить ограждения и предупредительные знаки вокруг опасного участка. Собственнику здания — компании «Сетевые технологии» — необходимо провести обследование конструкций и коммуникаций для последующего ремонта.

Документ также обязывает все задействованные организации принять меры по обеспечению безопасности жителей. На данный момент точные сроки устранения угрозы не называются.