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Министр Ноэм: на протестах в Лос-Анджелесе действуют провокаторы

Профессиональные провокаторы действуют среди участников протестов, заявила министр внутренней безопасности США.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы, которым за это платят.

«Вы можете заметить, как они подают друг другу сигналы в толпе протестующих, чтобы вызвать насилие. Это организованная операция, которая проводится на профессиональном уровне», — сказала Ноэм в интервью телеканалу Fox News.

7 июня в центре Лос-Анджелеса произошли беспорядки после того, как сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провели масштабную операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Эти события произошли на фоне сообщений о возможном сокращении федерального финансирования штата.

На следующий день после начала беспорядков Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.