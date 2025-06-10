Министр Ноэм: на протестах в Лос-Анджелесе действуют провокаторы

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что в рядах участников протестов в Лос-Анджелесе действуют профессиональные провокаторы, которым за это платят.
«Вы можете заметить, как они подают друг другу сигналы в толпе протестующих, чтобы вызвать насилие. Это организованная операция, которая проводится на профессиональном уровне», — сказала Ноэм в интервью телеканалу Fox News.
7 июня в центре Лос-Анджелеса произошли беспорядки после того, как сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) провели масштабную операцию по выявлению нелегальных мигрантов. Эти события произошли на фоне сообщений о возможном сокращении федерального финансирования штата.
На следующий день после начала беспорядков Белый дом объявил о вводе в город двух тысяч бойцов национальной гвардии.