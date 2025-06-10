Силы ПВО за ночь сбили 102 украинских дрона над 11 регионами России

Наибольшее количество дронов, а именно 46 БПЛА, было сбито над Брянской областью. Над Белгородской областью нейтрализовано 20 беспилотников. По девять дронов были уничтожены над Воронежской областью и Республикой Крым, ещё по четыре — над Калужской областью и Республикой Татарстан.