Расчёты ПВО уничтожили ещё один вражеский беспилотник над Ленинградской областью

«Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.
Это уже второй сбитый БПЛА за сегодняшнюю ночь. Ранее воздушная цель была уничтожена над Тосненским районом. В регионе объявлена воздушная тревога.
Над Ломоносовским районом Ленинградской области силами противовоздушной обороны уничтожен вражеский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Силы ПВО продолжают отражать атаку БПЛА», — написал он в своём телеграм-канале.
Это уже второй сбитый БПЛА за сегодняшнюю ночь. Ранее воздушная цель была уничтожена над Тосненским районом. В регионе объявлена воздушная тревога.