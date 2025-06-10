В Татарстане во время катания на сапборде утонул мужчина

В селе Песчаные Ковали Лаишевского района Татарстана произошла трагедия — во время катания на сапборде утонул мужчина. Его спутнице чудом удалось выжить.
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, дежурному поступило сообщение, что на озере Ковалинское очевидцы в 100 метрах от берега спасли 36-летнюю женщину, медпомощь ей не понадобилась. Как выяснилось, они вместе с мужчиной катались на сапборде и в какой-то момент упали в воду. Женщину спасли, а мужчина утонул. Спасательных жилетов на них не было.
Приехавшие по вызову водолазы в 50 метрах от берега с глубины восьми метров достали тело 36-летнего мужчины.
Ранее мы сообщали, что в Сабинском районе Татарстана утонул 15-летний школьник. Подросток купался в не предназначенном для этого месте.