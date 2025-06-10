Экс-замглавы минтранса Самарской области Спиридонова оправдали в суде

В Самаре Октябрьский районный суд вынес решение по делу бывшего заместителя министра транспорта Самарской области Андрея Спиридонова. Заседание прошло 9 июня, такая информация размещена на сайту суда.
Напомним, что в 2022 году Спиридонов ушел из минтранса по собственному желанию. Ранее, осенью 2021 его он попал под пристальное внимание правоохранительных органов: тогда его подозревали в конфликте интересов из-за отмены школьных автобусов.
Суд над экс-замминистра транспорта начался летом 2024 года. Бывшего чиновника обвиняли в халатности, которая привела к причинению ущерба в особо крупном размере. Октябрьский районный суд 9 июня его оправдал, пишет Волга Ньюс со ссылкой на адвоката Спиридонова. А его бывшего руководителя, экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина сейчас судят.