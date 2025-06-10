Экс-замглавы минтранса Самарской области Спиридонова оправдали в суде

Суд над экс-замминистра транспорта начался летом 2024 года. Бывшего чиновника обвиняли в халатности, которая привела к причинению ущерба в особо крупном размере. Октябрьский районный суд 9 июня его оправдал, пишет Волга Ньюс со ссылкой на адвоката Спиридонова. А его бывшего руководителя, экс-министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина сейчас судят.