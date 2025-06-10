После пожара на судне во Владивостоке возбуждено уголовное дело

Уголовное дело заведено после пожара на рыболовном судне во Владивостоке, где погиб человек, сообщило Восточное межрегиональное СУТ СКР.
Отмечается, что дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По предварительным данным, на промысловной палубе рыболовного судна, ошвартованного к причалу СРЗ «Дальзавод» во Владивостоке произошло возгорание, причины которого в настоящее время устанавливаются. С судна были эвакуированы 24 члена экипажа. Один человек погиб.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 70 человек и 17 единиц техники.