После пожара на судне во Владивостоке возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, на промысловной палубе рыболовного судна, ошвартованного к причалу СРЗ «Дальзавод» во Владивостоке произошло возгорание, причины которого в настоящее время устанавливаются. С судна были эвакуированы 24 члена экипажа. Один человек погиб.