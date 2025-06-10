Житель Омской области получил срок за изготовление патронов

Житель Черлакского района получил условный срок за изготовление самодельных патронов. Черлакский районный суд вынес решение по уголовному делу в незаконном изготовлении боеприпасов. Согласно материалам дела, мужчина, используя обучающие видео из интернета, произвел около 300 патронов для огнестрельного оружия.
Суд установил, что изготовленные самостоятельно боеприпасы обвиняемый использовал во время охоты, что является нарушением действующего законодательства. Подсудимый полностью признал свою вину.
Государственный обвинитель представил суду все необходимые доказательства противоправной деятельности подсудимого. По решению суда гражданин приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ему назначен штраф в размере 9 тысяч рублей. Все незаконно изготовленные патроны были изъяты и уничтожены.
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