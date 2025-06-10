Житель Омской области получил срок за изготовление патронов

Государственный обвинитель представил суду все необходимые доказательства противоправной деятельности подсудимого. По решению суда гражданин приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Кроме того, ему назначен штраф в размере 9 тысяч рублей. Все незаконно изготовленные патроны были изъяты и уничтожены.