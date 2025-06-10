Автомобиль Kia Rio загорелся в движении на улице Льва Толстого в Самаре

В понедельник, 9 июня, в Ленинском районе Самары днем произошел пожар в машине. На улице Льва Толстого, 20 горел автомобиль Kia Rio. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 11:10. Транспортное средство вспыхнуло прямо в движении, — рассказали в пресс-службе.
Пожар удалось успешно ликвидировать. На месте происшествия работали две единицы техники и девять человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.
Напомним, 5 июня в Самарской области тушили дачные дома, мусор, сарай и склад. А 8 июня огонь охватил машину, частный дом, баню, гараж и мусор.