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Автомобиль Kia Rio загорелся в движении на улице Льва Толстого в Самаре

В Самаре пожарные потушили вспыхнувшую в Ленинском районе иномарку 9 июня.

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Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 9 июня, в Ленинском районе Самары днем произошел пожар в машине. На улице Льва Толстого, 20 горел автомобиль Kia Rio. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

— Сообщение о пожаре поступило дежурному в 11:10. Транспортное средство вспыхнуло прямо в движении, — рассказали в пресс-службе.

Пожар удалось успешно ликвидировать. На месте происшествия работали две единицы техники и девять человек. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Сейчас причины возгорания неизвестны. Их предстоит установить специалистам.

Напомним, 5 июня в Самарской области тушили дачные дома, мусор, сарай и склад. А 8 июня огонь охватил машину, частный дом, баню, гараж и мусор.