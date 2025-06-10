Белокатайский район Башкирии стал лидером по уровню младенческой смертности

Среди других территорий с повышенной младенческой смертностью выделяются Туймазинский и Шаранский районы (превышение в 2,1 раза), Дуванский (в 1,8 раза), Бижбулякский, Баймакский и Давлекановский (в 1,7 раза). Незначительно, но всё же выше среднего уровень смертности среди новорожденных отмечен в Белорецком, Мелеузовском, Кигинском, Татышлинском, Калтасинском районах, а также в Октябрьском (в 1,6 раза).