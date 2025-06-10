Белокатайский район Башкирии стал лидером по уровню младенческой смертности

В Башкирии в 2024 году уровень младенческой смертности достиг 3,8 случаев на 1 000 младенцев. Однако в 27 районах этот показатель оказался выше среднего по региону. Об этом сообщается в докладе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения республики, передает UfaTime.ru.
Наиболее критическая ситуация сложилась в Белокатайском районе, где смертность детей до года превысила среднереспубликанское значение в 5,4 раза. Также высокие показатели зафиксированы в Аскинском районе (в 4,8 раза выше нормы), Агидели и Краснокамском районе (в 2,8 раза), Илишевском районе (в 2,7 раза).
Среди других территорий с повышенной младенческой смертностью выделяются Туймазинский и Шаранский районы (превышение в 2,1 раза), Дуванский (в 1,8 раза), Бижбулякский, Баймакский и Давлекановский (в 1,7 раза). Незначительно, но всё же выше среднего уровень смертности среди новорожденных отмечен в Белорецком, Мелеузовском, Кигинском, Татышлинском, Калтасинском районах, а также в Октябрьском (в 1,6 раза).
В то же время в 25 муниципалитетах за прошедший год не было зарегистрировано ни одного случая гибели младенцев. В этот перечень вошли Миякинский, Архангельский, Салаватский, Хайбуллинский, Балтачевский, Куюргазинский, Бакалинский, Бураевский, Янаульский, Ермекеевский, Стерлитамакский, Мечетлинский, Абзелиловский, Мишкинский, Зианчуринский, Зилаирский, Чекмагушевский, Бирский, Кармаскалинский, Фёдоровский, Аургазинский, Стерлибашевский, Альшеевский, Нуримановский районы, а также город Межгорье.
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