Подростки избивали иностранцев: кто вербовал молодежь для атак во Владивостоке

«Остальные шестеро участников сообщества, включая несовершеннолетнюю девушку, получили условные сроки наказания», — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Приморья.
Согласно материалам следствия, в 2016 году житель 34-летний житель Владивостока, движимый идеологической и национальной ненавистью, задумал создать экстремистское сообщество. Целью являлась подготовка и совершение преступлений экстремистской направленности на территории города. Пропагандируя идеи фашизма и национальной нетерпимости, он вовлек в преступную деятельность шестерых молодых людей 1999−2004 годов рождения.
Деятельность группы включала два направления, среди которых — «прямые акции» — нападения на иностранных граждан на улицах Владивостока, а также «непрямые акции» — нанесение на стены зданий свастики, ультраправых символов и лозунгов.
Со временем нападения становились все более дерзкими, совершались независимо от времени суток и людности места. Лидер группы укреплял свою власть, устанавливая жесткую иерархию и распределяя роли между участниками.
Деятельность экстремистского сообщества была пресечена оперативниками УФСБ России по Приморскому краю.
Напомним, ранее группа подростков напала на мужчин в Приморье. Причиной конфликта стала просьба закурить сигарету.