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Подростки избивали иностранцев: кто вербовал молодежь для атак во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 10 июня, ФедералПресс. Ленинский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор участникам экстремистского сообщества, пропагандировавшего фашистские идеи и совершавшего преступления на почве национальной ненависти. Организатор группировки приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его апелляция была отклонена Приморским краевым судом, оставившим приговор первой инстанции без изменения. Таким образом, наказание вступило в законную силу.

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Источник: Freepik

«Остальные шестеро участников сообщества, включая несовершеннолетнюю девушку, получили условные сроки наказания», — сообщили в аппарате антитеррористической комиссии Приморья.

Согласно материалам следствия, в 2016 году житель 34-летний житель Владивостока, движимый идеологической и национальной ненавистью, задумал создать экстремистское сообщество. Целью являлась подготовка и совершение преступлений экстремистской направленности на территории города. Пропагандируя идеи фашизма и национальной нетерпимости, он вовлек в преступную деятельность шестерых молодых людей 1999−2004 годов рождения.

Деятельность группы включала два направления, среди которых — «прямые акции» — нападения на иностранных граждан на улицах Владивостока, а также «непрямые акции» — нанесение на стены зданий свастики, ультраправых символов и лозунгов.

Со временем нападения становились все более дерзкими, совершались независимо от времени суток и людности места. Лидер группы укреплял свою власть, устанавливая жесткую иерархию и распределяя роли между участниками.

Деятельность экстремистского сообщества была пресечена оперативниками УФСБ России по Приморскому краю.

Напомним, ранее группа подростков напала на мужчин в Приморье. Причиной конфликта стала просьба закурить сигарету.