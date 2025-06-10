The Telegraph сообщила о новом конфликте между Украиной и Польшей

Между Украиной и Польшей вспыхнул новый конфликт, сообщают западные СМИ.
Между Украиной и Польшей возник новый дипломатический спор после того, как польские власти установили памятную дату в честь жертв Волынской трагедии. Об этом сообщает британское издание The Telegraph.
«Министерство иностранных дел Украины раскритиковало этот шаг, заявив, что решение почтить память жертв “так называемого геноцида” противоречит “добрососедским отношениям между Украиной и Польшей”», — говорится в тексте издания. Две страны продолжают расходиться во мнениях относительно того, можно ли квалифицировать эти убийства как геноцид.
Польский парламент на прошлой неделе объявил 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного Организацией украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армией (УПА)* (признаны экстремистскими в РФ) в 1943—1945 годах против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина оспаривает термин «геноцид» для этих событий, что остается одной из самых сложных тем в двусторонних отношениях. Некоторые польские политики называют признание геноцида условием поддержки вступления Украины в ЕС.
Конфликт усугубляется мораторием Украины с 2017 года на поисково-эксгумационные работы на местах резни, введенным после сноса памятника УПА в польском Грушовичи. В 2023 году глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что эксгумация не будет разрешена, пока памятник не восстановят, хотя президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность снять ограничения на поисковые работы.
*ОУН и УПА признаны в России экстремистскими организациями.