The Telegraph сообщила о новом конфликте между Украиной и Польшей

Конфликт усугубляется мораторием Украины с 2017 года на поисково-эксгумационные работы на местах резни, введенным после сноса памятника УПА в польском Грушовичи. В 2023 году глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что эксгумация не будет разрешена, пока памятник не восстановят, хотя президент Украины Владимир Зеленский выражал готовность снять ограничения на поисковые работы.