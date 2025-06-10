Суд над экс-дипломатом Сакеном Мамашем начался в Астане

В мае прошлого года фонд «НеМолчи.kz» разместил на своей странице информацию о том, что советник посольства в ОАЭ Сакен Мамаш регулярно избивает свою жену. В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент, сообщив, что дипломата срочно отзовут в страну.