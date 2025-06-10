Суд над экс-дипломатом Сакеном Мамашем начался в Астане

В мае прошлого года фонд «НеМолчи.kz» разместил на своей странице информацию о том, что советник посольства в ОАЭ Сакен Мамаш регулярно избивает свою жену. В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент, сообщив, что дипломата срочно отзовут в страну.
Позже стало известно, что заявившую о насилии супругу работника посольства также возвращают из ОАЭ. При этом в аэропорту ее встречали родственники мужа.
В полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела и назначении необходимых экспертиз. 28 июня 2024 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.
Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту на 15 суток. В апреле текущего года стало известно, что в рамках расследования уголовного дела экс-дипломата Сакена Мамаша арестовали.