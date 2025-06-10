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Суд над экс-дипломатом Сакеном Мамашем начался в Астане

Сегодня в межрайонном суде по уголовным делам Астаны началось судебное разбирательство по делу экс-дипломата Сакена Мамаша, которого обвиняют в избиении супруги, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

В мае прошлого года фонд «НеМолчи.kz» разместил на своей странице информацию о том, что советник посольства в ОАЭ Сакен Мамаш регулярно избивает свою жену. В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на инцидент, сообщив, что дипломата срочно отзовут в страну.

Позже стало известно, что заявившую о насилии супругу работника посольства также возвращают из ОАЭ. При этом в аэропорту ее встречали родственники мужа.

В полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела и назначении необходимых экспертиз. 28 июня 2024 года специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Астаны рассмотрел дело в отношении Сакена Мамаша по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью.

Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту на 15 суток. В апреле текущего года стало известно, что в рамках расследования уголовного дела экс-дипломата Сакена Мамаша арестовали.