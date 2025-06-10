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Под Самарой 50-летняя женщина избила 90-летнюю бабушку и украла 100 тысяч рублей

В Сызрани произошел разбой с участием женщины 50-и лет.

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В Сызрани произошел разбой с участием женщины 50-и лет. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

Как стало известно, некая женщина в маске проникла в жилище 90-летней пенсионерки, напала на нее, брызнула в глаза неизвестной жидкостью, ударила по голове поленом, украла телефон и деньги.

В ходе оперативных мероприятий правоохранители установили подозреваемую и задержали ее.

Злоумышленницей оказалась 50-летняя жительница, которая в ходе допроса во всем созналась.

Она расказала, что знала об одинокой старушки и решила поживиться.

На данный момент силовики устанавливают все детали произошедшего.

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