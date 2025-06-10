Трое пострадали в жестком ДТП на трассе под Ростовом

9 июня в 16:00 на 55-м километре автодороги Р-280 «Новороссия» в Неклиновском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительным данным, 40-летняя водитель автомобиля Ford Focus не справилась с управлением, в результате чего машина съехала в правый кювет и с силой врезалась в дерево.
В момент аварии в автомобиле находились двое пассажиров — 74-летние мужчина и женщина. Все трое участников ДТП с полученными травмами были экстренно доставлены в медицинское учреждение. Состояние пострадавших уточняется.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
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