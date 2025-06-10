В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с дикой косулей

В Алтайском крае в городе Славгороде ДТП унесло жизни троих молодых людей. Как сообщили в региональным управлением МВД, причиной трагедии стал наезд автомобиля на дикую косулю. После столкновения водитель потерял управление, машина перевернулась и вспыхнула.
«Водитель, управляя автомобилем Lexus, допустил наезд на косулю и последующий съезд с трассы. Произошло опрокидывание и возгорание транспортного средства», — уточняется в заявлении ведомства.
В результате аварии водитель и один из пассажиров погибли сразу, а второй — скончался по пути в больницу. Автомобиль полностью сгорел.
По словам помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, прокуратура взяла на особый контроль расследование обстоятельств, приведших к гибели трех человек.
Ранее сообщалось, что российского хоккеиста Артема Митькина ввели в искусственную кому после ДТП.