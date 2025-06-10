В Алтайском крае три человека погибли в ДТП с дикой косулей

В Алтайском крае в городе Славгороде ДТП унесло жизни троих молодых людей. Как сообщили в региональным управлением МВД, причиной трагедии стал наезд автомобиля на дикую косулю. После столкновения водитель потерял управление, машина перевернулась и вспыхнула.