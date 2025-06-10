Самолет авиапатруля пропал с радаров над лесами Якутии

Самолет авиационного патруля, выполнявший рейс по мониторингу лесных массивов Якутии на предмет выявления очагов возгораний, исчез с радаров. Об этом во вторник, 10 июня, сообщил Shot.
Последний контакт с самолетом состоялся вблизи населенного пункта Теплый Ключ. Члены экипажа не вышли на связь согласно установленному регламенту, несмотря на регулярные ожидания сигналов связи. Согласно имеющейся информации, на борту воздушного судна находилось три человека: два пилота и сотрудник Авиалесоохраны, исполняющий обязанности наблюдателя.
Для поисков предполагаемого места вынужденной посадки отправлена группа сотрудников МЧС, направляющаяся на вертолетах типа Ми-8, передает Telegram-канал.
Такой случай не единственный. Так, в прошлом году самолет Ан-2 пропал с радаров на Камчатке.