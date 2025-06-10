Самолет авиапатруля пропал с радаров над лесами Якутии

Последний контакт с самолетом состоялся вблизи населенного пункта Теплый Ключ. Члены экипажа не вышли на связь согласно установленному регламенту, несмотря на регулярные ожидания сигналов связи. Согласно имеющейся информации, на борту воздушного судна находилось три человека: два пилота и сотрудник Авиалесоохраны, исполняющий обязанности наблюдателя.