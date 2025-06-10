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Суд рассмотрит просьбу защиты смягчить меру пресечения для редактора Ura.Ru

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты свердловского редактора информационного агентства Ura.Ru Дениса Аллаярова, который 6 июня по решению Ленинского районного суда Екатеринбурга был заключен под стражу до 4 августа.

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Как сообщалось ранее, органами предварительного расследования редактор URA.RU обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ.

Защита просит избрать для Дениса Аллаярова более мягкую меру пресечения.

Также было обжаловано постановление суда в отношении проходящего по этому делу бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Обе апелляционные жалобы будут рассмотрены Свердловским областным судом, сообщает Официальный канал судов Свердловской области.

Как сообщалось ранее, Андрей Карпов, в отличие от журналиста, который якобы передавал ему взятку, получил более мягкую меру пресечения — два месяца домашнего ареста.

Денис Аллаяров на суде заявил: «Обвинение не признаю, это провокация и оговор, я просто делал свою журналистскую работу, не связанную с нарушением закона».