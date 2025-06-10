Суд рассмотрит просьбу защиты смягчить меру пресечения для редактора Ura.Ru

Как сообщалось ранее, органами предварительного расследования редактор URA.RU обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ.
Защита просит избрать для Дениса Аллаярова более мягкую меру пресечения.
Также было обжаловано постановление суда в отношении проходящего по этому делу бывшего сотрудника полиции Андрея Карпова, который обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки) и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Обе апелляционные жалобы будут рассмотрены Свердловским областным судом, сообщает Официальный канал судов Свердловской области.
Как сообщалось ранее, Андрей Карпов, в отличие от журналиста, который якобы передавал ему взятку, получил более мягкую меру пресечения — два месяца домашнего ареста.
Денис Аллаяров на суде заявил: «Обвинение не признаю, это провокация и оговор, я просто делал свою журналистскую работу, не связанную с нарушением закона».