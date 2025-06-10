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Полиция провела рейд на озере Рамада, где утонул подросток

В Екатеринбурге сотрудники полиции провели рейд по берегам затопленного карьера возле отеля «Рамада».

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Как сообщает пресс-группа городского УМВД, рейд является повторным и связан с гибелью подростка. Участие в профилактическом мероприятии приняли сотрудники отдела полиции № 6 и Октябрьского района.

«Проверка показала, что произошедшая здесь в выходные трагедия никого ничему не научила», — отмечают в полиции. Затопленный карьер по-прежнему привлекает подростков без сопровождения взрослых. Во время рейда их насчитали порядка 30. Несовершеннолетние купались в водоеме, который не только для этого не оборудован, но и наполнен ледяной водой из подземных источников. Некоторые прыгали с металлической конструкции.

Сотрудники полиции установили личности подростков. Их родителей ждут в отделе для получения объяснений.

Помимо подростков внимание полиции привлекли семьи, в которых взрослые были в состоянии опьянения.

«Правоохранители строго предупредили отдыхающих об ответственности за жизнь и здоровье их детей, а также недопустимость употребления алкоголя во время отдыха на воде», — говорится в заявлении УМВД по Екатеринбургу.

Как сообщал «МК-Урал», трагедия на озере Рамада произошла 7 июня. По предварительным данным, подросток хотел переплыть озеро с друзьями. Он зашел в воду, но выплыть на берег не смог.