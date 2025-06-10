Полиция провела рейд на озере Рамада, где утонул подросток

«Проверка показала, что произошедшая здесь в выходные трагедия никого ничему не научила», — отмечают в полиции. Затопленный карьер по-прежнему привлекает подростков без сопровождения взрослых. Во время рейда их насчитали порядка 30. Несовершеннолетние купались в водоеме, который не только для этого не оборудован, но и наполнен ледяной водой из подземных источников. Некоторые прыгали с металлической конструкции.