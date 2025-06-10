Al Masirah: Израиль нанес удар по йеменскому городу Ходейда

Израильские военные нанесли удар по городу Ходейда в Йемене, который находится под контролем повстанцев-хуситов, сообщает телеканал Al Masirah.
Согласно информации от хуситов, которым принадлежит телеканал, целью атаки стали объекты инфраструктуры в порту Ходейда. Подробности о последствиях атаки, включая возможные жертвы и пострадавших, не приводятся.
Ранее представитель армии Израиля Авихай Эдри призвал жителей портов Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов, эвакуироваться.
Несколько дней назад Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.