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Al Masirah: Израиль нанес удар по йеменскому городу Ходейда

Целью атаки стали объекты инфраструктуры в порту Ходейда.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные нанесли удар по городу Ходейда в Йемене, который находится под контролем повстанцев-хуситов, сообщает телеканал Al Masirah.

Согласно информации от хуситов, которым принадлежит телеканал, целью атаки стали объекты инфраструктуры в порту Ходейда. Подробности о последствиях атаки, включая возможные жертвы и пострадавших, не приводятся.

Ранее представитель армии Израиля Авихай Эдри призвал жителей портов Ходейда, Рас-Иса и Эс-Салиф, которые находятся под контролем хуситов, эвакуироваться.

Несколько дней назад Вооружённые формирования йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) заявили об очередном ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве.