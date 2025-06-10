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8-летняя девочка на самокате пострадала в ДТП в Екатеринбурге

В Екатеринбурге 9 июня на пешеходном переходе возле дома № 83 на улице Заводской в дорожной аварии пострадала 8-летняя девочка.

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Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительным данным, 23-летняя девушка-водитель автомобиля Ssang Yong Kyron не предоставила преимущество в движении девочки и допустила наезд. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу на самокате.

Девочка с травмой головы доставлена в больницу.

Стаж вождения водителя составляет 11 месяцев. По его словам, автомобиль двигался со скоростью 20 километров в час.

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей снижать скорость своего транспортного средства при подъезде к пешеходным переходам, а въезжать на пешеходный переход только после того, как полностью убедились, что на пешеходном переходе нет пешеходов», — советуют в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что за прошедшие выходные в Свердловской области зафиксирован резкий рост числа ДТП с участием мотоциклистов.

Этот показатель вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В результате 12 аварий 5 человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб.