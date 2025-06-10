8-летняя девочка на самокате пострадала в ДТП в Екатеринбурге

«Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей снижать скорость своего транспортного средства при подъезде к пешеходным переходам, а въезжать на пешеходный переход только после того, как полностью убедились, что на пешеходном переходе нет пешеходов», — советуют в ведомстве.