Парень на Lexus погиб сам и сгубил двух друзей после наезда на косулю на Алтае

21-летний водитель допустил наезд на дикое животное, потерял управление, перевернулся и загорелся. В салоне, помимо водителя, находились двое пассажиров в возрасте 21 и 27 лет. Огонь полностью уничтожил автомобиль. Водитель и один из пассажиров погибли на месте происшествия. Второй пассажир скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку обстоятельств произошедшего. Руководство ГУ МВД России по Алтайскому краю взяло ход расследования под свой контроль.
Ранее Life.ru рассказал, что смертельная авария недавно произошла в Челябинской области. Водитель Toyota Land Cruiser при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Granta. В итоге 26-летний водитель и 22-летняя пассажирка отечественного автомобиля скончались на месте. Погибшие не были пристёгнуты ремнями безопасности.