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Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Челябинске

В ночь на вторник, 10 июня, в одной из многоэтажек Челябинска загорелась квартира. При тушении в одной из комнат специалисты нашли мужчину без сознания. Они вытащили его из полыхающего жилища и передали медикам. Подробнее о происшествии рассказали в региональном ГУ МЧС.

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Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже в доме на Комсомольском проспекте. Огонь также частично охватил оконный блок квартиры на пятом этаже. На месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники, которые потушили пламя на площади 40 квадратных метров. В одной из комнат нашли мужчину без сознания, его реанимировали и увезли в больницу. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек.

— По предварительным данным сотрудников отделения дознания, причиной ЧП мог послужить аварийный режим работы электрооборудования: на месте пожара обнаружен полностью сгоревший бытовой прибор с включённым в электросеть кабелем, — сообщили в ведомстве.

Из-за жаркой погоды на улицах многих городов Челябинской области можно увидеть целые ковры тополиного пуха. Только за один день из-за него в регионе вспыхнуло 36 пожаров, 30 из которых зафиксировали в областном центре.