Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Челябинске

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже в доме на Комсомольском проспекте. Огонь также частично охватил оконный блок квартиры на пятом этаже. На месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники, которые потушили пламя на площади 40 квадратных метров. В одной из комнат нашли мужчину без сознания, его реанимировали и увезли в больницу. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек.
— По предварительным данным сотрудников отделения дознания, причиной ЧП мог послужить аварийный режим работы электрооборудования: на месте пожара обнаружен полностью сгоревший бытовой прибор с включённым в электросеть кабелем, — сообщили в ведомстве.
Из-за жаркой погоды на улицах многих городов Челябинской области можно увидеть целые ковры тополиного пуха. Только за один день из-за него в регионе вспыхнуло 36 пожаров, 30 из которых зафиксировали в областном центре.