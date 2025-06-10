Пожарные вытащили мужчину из горящей квартиры в Челябинске

Пожар произошёл в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже в доме на Комсомольском проспекте. Огонь также частично охватил оконный блок квартиры на пятом этаже. На месте работали 12 специалистов и четыре единицы техники, которые потушили пламя на площади 40 квадратных метров. В одной из комнат нашли мужчину без сознания, его реанимировали и увезли в больницу. Самостоятельно из подъезда эвакуировались 20 человек.