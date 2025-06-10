После ЧП с теплоходом на Енисее нефтяная пленка протянулась на 30 км

Нефтяная пленка на месте разлива топлива в реке Енисей в Красноярском крае протянулась на 30 км, сообщили в администрации Казачинского района.
В сообщении отмечается, что вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений, что предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов. На настоящий момент нефтяная пленка протянулась примерно на 30 км от места происшествия и зафиксирована неподалеку от села Курбатово Казачинского района.
Отмечается, что нефтепродукты сосредоточены на правобережье реки. Частично загрязнения смывает течением в центральное русло. Специалисты полагают, что при благоприятных погодных условиях на устранение чрезвычайной ситуации потребуется около двух-трех недель.
Напомним, 8 июня стало известно, что теплоход, буксировавший две баржи в Казачинском районе Красноярского края, получил пробоину и повреждение рулевого управления. У судна был поврежден топливный бак. В результате происшествия произошел разлив 30 тонн дизтоплива.
Сообщалось, что судно частично ушло под воду.