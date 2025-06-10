После ЧП с теплоходом на Енисее нефтяная пленка протянулась на 30 км

В сообщении отмечается, что вокруг аварийного судна установлены два рубежа боновых заграждений, что предотвратило дальнейшее распространение нефтепродуктов. На настоящий момент нефтяная пленка протянулась примерно на 30 км от места происшествия и зафиксирована неподалеку от села Курбатово Казачинского района.