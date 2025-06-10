Львица разорвала и съела известного бизнесмена во время сафари по Намибии

Утром 30 мая хищница напала на Кеббеля, когда тот ненадолго отлучился от палатки. Попытки спутников отогнать животное оказались тщетны — пострадавшего разорвали на клочки. Позднее агрессивную львицу решили выследить и усыпить — уж очень она любила грызть людей.
Кеббель был видной фигурой в кругах исследователей пустынных львов и владел компанией, поставляющей внедорожники для экстремальных условий. Пустынные львы — уникальная популяция, адаптированная к непростому климату Намибии, их численность крайне мала.
А ещё один любитель львов из Ирака поселил одного такого у себя дома. Это закончилось тем, что хищник растерзал и съел своего 50-летнего хозяина. Когда полиция пришла в его дом, животное уже наелось, поглотив половину человеческого тела.