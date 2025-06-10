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Самолет в Якутии подал сигнал бедствия и пропал с радаров

Самолет Ан-2, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Якутии, подал сигнал бедствия и перестал выходить на связь, сообщили в оперативных службах. На борту находились три человека.

Самолет Ан-2 не выходит на связь в Якутии.

Самолет Ан-2, выполнявший мониторинг лесопожарной обстановки в Якутии, подал сигнал бедствия и перестал выходить на связь, сообщили в оперативных службах. На борту находились три человека.

«Самолет Ан-2 совершал мониторинг лесопожарной обстановки, когда с ним пропала связь», — рассказали ТАСС в оперативных службах. Сообщается, что на борту находятся два члена экипажа, а также представитель Авиалесоохраны.

Инцидент произошел около 08:00 мск. В настоящее время предпринимаются попытки установить связь с самолетом, на поиски планируется отправить другой борт.