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Уфимки организовали нелегальные азартные игры

Уфимки организовали нелегальные азартные игры.

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Источник: Башинформ

Четверо жительниц Уфы в возрасте от 26 до 37 лет предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, одна из обвиняемых арендовала две квартиры по улице Цюрупы и проспекту Октября в Уфе, в которых установила игровое оборудование. На нее работали три уфимки в качестве операторов-кассиров.

Их незаконную деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов, которые изъяли 13 единиц игрового оборудования.

Сейчас уголовное дело направлено Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.