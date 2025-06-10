Уфимки организовали нелегальные азартные игры.

Четверо жительниц Уфы в возрасте от 26 до 37 лет предстанут перед судом за незаконную организацию и проведение азартных игр. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, по версии следствия, одна из обвиняемых арендовала две квартиры по улице Цюрупы и проспекту Октября в Уфе, в которых установила игровое оборудование. На нее работали три уфимки в качестве операторов-кассиров.