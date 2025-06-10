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В Якутии самолет с работниками Авиалесоохраны перестал выходить на связь

Ан-2 выполнял мониторинг ситуации с лесными пожарами, когда с ним прервалась связь.

Источник: Аргументы и факты

В Республике Саха (Якутия) не выходит на связь самолёт Ан-2, на борту которого находятся три человека. Об этом стало известно от представителей оперативных служб.

«Ан-2 выполнял мониторинг ситуации с лесными пожарами, когда с ним прервалась связь. На борту находятся два члена экипажа и наблюдатель от Авиалесоохраны», — сообщил источник в оперативных службах.

Плановый выход на связь был запланирован на 13.00, однако борт на связь не вышел.

Ранее самолёт Ан-2 совершил жёсткую посадку около села Новорепное Ершовского района Саратовской области. Воздушное судно коснулось линии электропередачи, упало в поле и загорелось.