В Хабаровске раскрыта схема фиктивной прописки мигрантов по липовому адресу

В Хабаровске Кировский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в фиктивной постановке на учет иностранных граждан, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
По данным суда, мужчина по фамилии С. оформлял документы от имени принимающей стороны, хотя на деле ни жилья, ни рабочих мест иностранцам не предоставлял.
С. подал в МФЦ уведомления, указав адрес своей регистрации как место пребывания граждан Республики Узбекистан. При этом он заведомо знал, что эти люди не будут там жить. На основе ложных данных мигрантам оформили временную регистрацию сроком от одного до шести месяцев. Сами иностранцы по этому адресу ни разу не появлялись.
Таким образом, мужчина фактически поставил мигрантов на учет «впустую», чем лишил сотрудников миграционного подразделения возможности отслеживать их местонахождение и законность пребывания в России.
На суде С. признал вину и раскаялся. Ему назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Кировского районного суда Хабаровска.