В Хабаровске раскрыта схема фиктивной прописки мигрантов по липовому адресу

С. подал в МФЦ уведомления, указав адрес своей регистрации как место пребывания граждан Республики Узбекистан. При этом он заведомо знал, что эти люди не будут там жить. На основе ложных данных мигрантам оформили временную регистрацию сроком от одного до шести месяцев. Сами иностранцы по этому адресу ни разу не появлялись.