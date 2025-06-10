В Лос-Анджелесе начались погромы

Беспорядки в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 июня из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала распылять слезоточивый газ и бросать светошумовые гранаты. В город прибыли войска Национальной гвардии. РИА Новости сообщает о 500 морских пехотинцев, которые готовятся войти в город.