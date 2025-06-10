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В Лос-Анджелесе начались погромы

Протестующие Лос-Анджелеса (Калифорния), выступающие против миграционной политики властей, начали громить магазины города, передает собственный корреспондент РИА Новости.

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После 21:00 местного времени (семь утра мск) митингующие, которых полиция обстреляла резиновыми пулями, сбились в толпу и начали погромы.

Так, пишет агентство, молодые людей в масках выломали дверь в суши-магазин и ворвались внутрь.

Некоторые «активисты» принялись из баллончиков с краской разрисовывать все подряд — стены, дороги, памятники.

Сообщается, что полиция города не рискует вмешиваться.

Беспорядки в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 июня из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала распылять слезоточивый газ и бросать светошумовые гранаты. В город прибыли войска Национальной гвардии. РИА Новости сообщает о 500 морских пехотинцев, которые готовятся войти в город.

Похоже, впервые за последние десятилетия президент США привлек Национальную гвардию без просьбы властей штата.

Задержано более 80 человек.

Любопытно, что губернатор штата пригрозил неуплатой федеральных налогов в ответ на масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.