В Лос-Анджелесе начались погромы

После 21:00 местного времени (семь утра мск) митингующие, которых полиция обстреляла резиновыми пулями, сбились в толпу и начали погромы.
Так, пишет агентство, молодые людей в масках выломали дверь в суши-магазин и ворвались внутрь.
Некоторые «активисты» принялись из баллончиков с краской разрисовывать все подряд — стены, дороги, памятники.
Сообщается, что полиция города не рискует вмешиваться.
Беспорядки в Лос-Анджелесе вспыхнули 7 июня из-за рейдов против нелегальных мигрантов. Полиция начала распылять слезоточивый газ и бросать светошумовые гранаты. В город прибыли войска Национальной гвардии. РИА Новости сообщает о 500 морских пехотинцев, которые готовятся войти в город.
Похоже, впервые за последние десятилетия президент США привлек Национальную гвардию без просьбы властей штата.
Задержано более 80 человек.
Любопытно, что губернатор штата пригрозил неуплатой федеральных налогов в ответ на масштабное сокращение финансирования со стороны администрации Трампа.