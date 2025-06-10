Работа над муралами на остановке «Павленко» завершена

Проект реализован при финансовой поддержке предпринимателей района.
«Мурал объединяет сюжеты, которые отражают красоту и богатство природы Хабаровского края и напоминают о его уникальной флоре и фауне», — отметили в мэрии Хабаровска.
Мурал создавался студентами и преподавателями ТОГУ на протяжении двух недель.
Проект реализован при финансовой поддержке предпринимателей района.
«Мурал объединяет сюжеты, которые отражают красоту и богатство природы Хабаровского края и напоминают о его уникальной флоре и фауне», — отметили в мэрии Хабаровска.