В Ташкентской области зарезали школьника. Родственники погибшего говорят, что это сделал его одноклассник

Трагедия произошла вечером 6 июня. Как сообщили журналисты телеканала Milliy, юноша ушел гулять после того, как сообщил матери по телефону, что пойдет на улицу с друзьями. Он только что окончил 10-й класс.
По словам близких, убийство произошло на футбольном поле, недалеко от дома погибшего.
«Нам нужна причина. Мы не понимаем, почему всё это произошло. Мы требуем справедливости и законных мер в отношении виновного», — говорят родственники.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Ведется следствие.