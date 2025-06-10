Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ташкентской области зарезали школьника. Родственники погибшего говорят, что это сделал его одноклассник

Vaib.uz (Узбекистан. 10 июня). В селе Яллама Чиназского района Ташкентской области был жестоко убит 17-летний школьник. Родственники утверждают, что преступление совершил его одноклассник.

Источник: соцсети

Трагедия произошла вечером 6 июня. Как сообщили журналисты телеканала Milliy, юноша ушел гулять после того, как сообщил матери по телефону, что пойдет на улицу с друзьями. Он только что окончил 10-й класс.

По словам близких, убийство произошло на футбольном поле, недалеко от дома погибшего.

«Нам нужна причина. Мы не понимаем, почему всё это произошло. Мы требуем справедливости и законных мер в отношении виновного», — говорят родственники.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 97 Уголовного кодекса — умышленное убийство. Ведется следствие.