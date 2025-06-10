В самарском аэропорту «Курумоч» не обслуживали самолеты утром 10 июня

Ограничения действовали почти полтора часа. Подробностями поделился пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель федерального ведомства сообщил о введении профильных мер в самарском аэропорту «Курумоч» в 4:31. Такое решение приняли для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Ограничения были временными. Их сняли примерно в 6:10. Информации о каких-либо инцидентах не поступала. А до этого рассказывали, что специалисты самарского управления Роспотребнадзора проверили 250 самолетов.
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