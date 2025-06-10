Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приморский суд вынес приговор банде скинхедов за нападения на иностранцев

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор участникам экстремистской группировки, причастной к нападениям на иностранных граждан. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в правительстве Приморского края.

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор участникам экстремистской группировки, причастной к нападениям на иностранных граждан. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в правительстве Приморского края.

Организатор банды получил 12 лет колонии, остальные участники, в том числе несовершеннолетние, отделались условными сроками.

Следствие установило, что в 2016 году 25-летний местный житель, движимый национальной ненавистью, создал экстремистскую группу. В нее он привлек шестерых подростков, включая одну девушку. Внутри банды была сформирована строгая иерархия: участников разделяли на тех, кто занимался насильственными действиями, и тех, кто занимался вандализмом с применением ультраправой символики.

Организатор устраивал нападения на мигрантов, выкрикивая фашистские лозунги, а члены группировки распространяли радикальные идеи в интернете. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, передает РИА Новости.

28 февраля в Подмосковье задержали киллера Петра Аладышева, который 11 лет назад застрелил четырех членов ОПГ националиста-уголовника Дмитрия Демушкина. Убийца скрывался 11 лет, в то время как его сообщники уже отбывали сроки в колонии. «Вечерняя Москва» рассказала историю криминального скандала.