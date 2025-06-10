Приморский суд вынес приговор банде скинхедов за нападения на иностранцев

Ленинский районный суд Владивостока вынес приговор участникам экстремистской группировки, причастной к нападениям на иностранных граждан. Об этом во вторник, 10 июня, сообщили в правительстве Приморского края.
Организатор банды получил 12 лет колонии, остальные участники, в том числе несовершеннолетние, отделались условными сроками.
Следствие установило, что в 2016 году 25-летний местный житель, движимый национальной ненавистью, создал экстремистскую группу. В нее он привлек шестерых подростков, включая одну девушку. Внутри банды была сформирована строгая иерархия: участников разделяли на тех, кто занимался насильственными действиями, и тех, кто занимался вандализмом с применением ультраправой символики.
Организатор устраивал нападения на мигрантов, выкрикивая фашистские лозунги, а члены группировки распространяли радикальные идеи в интернете. Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ, передает РИА Новости.
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