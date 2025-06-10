Приморский суд вынес приговор банде скинхедов за нападения на иностранцев

Следствие установило, что в 2016 году 25-летний местный житель, движимый национальной ненавистью, создал экстремистскую группу. В нее он привлек шестерых подростков, включая одну девушку. Внутри банды была сформирована строгая иерархия: участников разделяли на тех, кто занимался насильственными действиями, и тех, кто занимался вандализмом с применением ультраправой символики.