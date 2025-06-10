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Депутат Наумов обратился к главе СПЧ РФ Фадееву из-за обысков в URA.RU

Депутат Госдумы Станислав Наумов направил письмо главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву. Он призвал обратить внимание на обыски в редакции URA.RU и ситуацию с арестом редактора Дениса Аллаярова.

Наумов направил письмо главе СПА из-за ситуации в URA.RU.

Депутат Госдумы Станислав Наумов направил письмо главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву. Он призвал обратить внимание на обыски в редакции URA.RU и ситуацию с арестом редактора Дениса Аллаярова.

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«Прошу вас обратить внимание на ситуацию, связанную со следственными действиями в помещении Российского информационного агентства “УРА. РУ”», — написал Наумов в письме. Он подчеркнул, что работа СМИ должна соответствовать закону, а любые его нарушения должны устраняться. Однако в ситуации с арестом редактора Дениса Аллаярова и обысками в свердловской редакции Наумов считает крайне важным обеспечить максимально уважительное взаимодействие с журналистами. По его мнению, это будет способствовать укреплению доверия и повышению авторитета правоохранительных органов в глазах общества.

В редакции URA.RU и квартирах трех сотрудников агентства 5 июня прошли обыски, в результате которых работа агентства была полностью парализована. Из-за отключения серверов был отложен выпуск множества важных материалов для общества. После завершения обысков корреспонденты Сергей Бодров и Анна Салымская были отпущены, как и редактор свердловской редакции Денис Аллаяров, но тем же вечером его задержали повторно.

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Ему были предъявлены обвинения в якобы передаче взятки в размере 20 тысяч рублей своему родному дяде, экс-полицейскому Андрею Карпову. В отношении того ранее было заведено уголовное дело, в рамках которого он дал показания в отношении своего племянника. Тот якобы платил ему за оперативные сводки.

Несмотря на длительность обыска, который продолжался шесть часов, доказательства, подтверждающие эти обвинения, не были найдены. Аллаяров обвинение называет оговором и провокацией.

В пятницу, 6 июня, суд принял решение о двухмесячном аресте Дениса, что стало неожиданным поворотом событий для работников агентства. Редакция считает это обвинение необоснованным и представляющим угрозу для работы агентства, которое строго придерживается закона и заботится о своих читателях.