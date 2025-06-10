Депутат Наумов обратился к главе СПЧ РФ Фадееву из-за обысков в URA.RU

«Прошу вас обратить внимание на ситуацию, связанную со следственными действиями в помещении Российского информационного агентства “УРА. РУ”», — написал Наумов в письме. Он подчеркнул, что работа СМИ должна соответствовать закону, а любые его нарушения должны устраняться. Однако в ситуации с арестом редактора Дениса Аллаярова и обысками в свердловской редакции Наумов считает крайне важным обеспечить максимально уважительное взаимодействие с журналистами. По его мнению, это будет способствовать укреплению доверия и повышению авторитета правоохранительных органов в глазах общества.