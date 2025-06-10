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40 тайников с оружием и боеприпасами нашли в Казахстане

В рамках республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Қару» МВД изъяло 400 единиц оружия и свыше 2,5 тысячи патронов, похищенных во время январских событий, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

Данное мероприятие проводилось с 2 по 6 июня.

«Из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств; обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами; изъято оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты; добровольно сдано 87 единиц оружия», — говорится в сообщении Polisia.kz.

Согласно информации, проверили свыше 29 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечено к административной ответственности.

«Сотрудниками полиции проверено более 10 тысяч крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия», — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Он подчеркнул, что «МВД напоминает: добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности».

«Призываем граждан проявлять сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения», — отметил Канат Нурмагамбетов.