40 тайников с оружием и боеприпасами нашли в Казахстане

Данное мероприятие проводилось с 2 по 6 июня.
«Из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств; обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами; изъято оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты; добровольно сдано 87 единиц оружия», — говорится в сообщении Polisia.kz.
Согласно информации, проверили свыше 29 тысяч владельцев гражданского оружия, из которых 845 лиц привлечено к административной ответственности.
«Сотрудниками полиции проверено более 10 тысяч крестьянских и отгонных хозяйств, где изъято более 65 единиц различного оружия», — сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Он подчеркнул, что «МВД напоминает: добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности».
«Призываем граждан проявлять сознательность и внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, сдав оружие, не имеющее законного основания для хранения», — отметил Канат Нурмагамбетов.