40 тайников с оружием и боеприпасами нашли в Казахстане

«Из незаконного оборота изъято 400 единиц оружия, а также свыше 2,5 тысячи патронов и шесть взрывных устройств; обнаружено 40 тайников с оружием и боеприпасами; изъято оружие и полицейская экипировка, похищенные в ходе январских событий, из которых два автомата Калашникова, четыре пистолета, четыре нарезных карабина, а также служебные бронежилеты, каски и щиты; добровольно сдано 87 единиц оружия», — говорится в сообщении Polisia.kz.