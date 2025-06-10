Бывший владелец «Сильвермолла» получил 10 лет строгача

И вот в 2014-м Дмитрий Юрьевич решил пойти в политику, начав с гордумы. По слухам, к решению идти в депутаты его подвел тогдашний мэр Иркутска Виктор Кондрашов, которого связывали с Маценко деловые отношения. Баллотироваться бизнесмен решил в 27-м избирательном округе, который тогда представлял в думе Иван Гущин. И кстати, представляет и до сих пор — избиратели, судя по всему, довольны. В общем, тогда против Гущина билборды с коллективной фотографией Маценко и Кондрашова не помогли — и в ход пошли уловки черного пиара. Агитаторов Гущина пытались запугать, отбирали агитматериалы, не пускали ходить по микрорайону. Жители Первомайского помнят эту кампанию. Буквально перед выборами в муниципальной газете «Иркутск» опубликовали заявление, якобы подписанное Иваном Гущиным. В отношении Дмитрия Маценко даже было возбуждено уголовное дело. И выборы он проиграл.