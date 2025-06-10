Бывший владелец «Сильвермолла» получил 10 лет строгача

Ему вменяли девять поджогов чужого имущества, вымогательство и попытку убийства шестилетней девочки путем поджога машины ее матери.
Малышке удалось спастись чудом. А поджигателя поймали и посадили за решетку. Как же от крупного бизнесмена, миллионера Дмитрий Маценко докатился до поджигателя и уголовника?
На скамье подсудимых — худой, нервный человек, мало походящий на холеного красавца, известного иркутянам. Последние снимки Дмитрия Юрьевича на билбордах к выборам в думу Иркутска 2014 года, когда он пытался вести кампанию против Ивана Гущина, показывают совершенно иного Маценко: уверенного, опытного акулу бизнеса. Что изменилось?
В бизнес Дмитрий Маценко и его жена Жанна пришли в начале 1990-х с маленьким магазинчиком. Потом было охранное агентство, за ним — первый «Цезарь», продуктовый супермаркет в центре Иркутска. К 2014 году сети «Цезарь», «Спар» и «Окей» состояли из более чем 70 супермаркетов в Иркутской области и Бурятии.
И вот в 2014-м Дмитрий Юрьевич решил пойти в политику, начав с гордумы. По слухам, к решению идти в депутаты его подвел тогдашний мэр Иркутска Виктор Кондрашов, которого связывали с Маценко деловые отношения. Баллотироваться бизнесмен решил в 27-м избирательном округе, который тогда представлял в думе Иван Гущин. И кстати, представляет и до сих пор — избиратели, судя по всему, довольны. В общем, тогда против Гущина билборды с коллективной фотографией Маценко и Кондрашова не помогли — и в ход пошли уловки черного пиара. Агитаторов Гущина пытались запугать, отбирали агитматериалы, не пускали ходить по микрорайону. Жители Первомайского помнят эту кампанию. Буквально перед выборами в муниципальной газете «Иркутск» опубликовали заявление, якобы подписанное Иваном Гущиным. В отношении Дмитрия Маценко даже было возбуждено уголовное дело. И выборы он проиграл.
А потом в Иркутске началось строительство «Сильвермолла». Вложиться в стройку огромного центра Маценко, опять же по слухам, уговорил все тот же неугомонный Виктор Кондрашов. Сети супермаркетов, принадлежавшие чете Маценко, были проданы, а деньги вложены в стройку.
Одновременно с «Сильвермоллом» Маценко пытался получить в аренду большую часть также строящегося ТРЦ «Комсомолл» (ныне — «Яркомолл»). В надежде на прибыль Дмитрий Юрьевич распродал автопарк, состоявший из очень дорогих машин, влез в кредиты и вкладывал, вкладывал, вкладывал…
Кредиты надо было отдавать, а отдавать их было нечем. Последним активом Дмитрия Маценко был бывший дрожжевой завод. И все. После этого чета Маценко пропала с радаров.
О них больше ничего не было известно, кроме того, что супруга бизнесмена Жанна проживает в США. Туда они, по словам снявшего о них целый фильм иркутского журналиста Павла Степанова, уезжали вместе, но там рассорились и развелись. Вернувшийся в Иркутск Дмитрий Маценко хотел забрать «Сильвермолл», зарегистрированный на подставных лиц, однако у него ничего не вышло. Далее пошли криминальные разборки с «врагами» — бывшими сотрудниками, партнерами, топ-менеджерами. Дмитрий Маценко и привлеченный им 17-летний племянник поджигали фермы, торговые центры, машины, дачи, дома. Всего доказали шесть поджогов, кроме того — вымогательство, вовлечение несовершеннолетнего, покушение на убийство малолетнего. Всего девять эпизодов, по которым проходило девять пострадавших.
На свое последнее огненное дело Дмитрий Маценко пошел с сестрой Ириной. Она не была никакой бизнес-леди. Обыкновенная женщина, жила себе, растила ребенка. Пару раз попадалась на употреблении наркотиков, один раз — на краже. Именно эта женщина и ждала в машине, когда Дмитрий Маценко поджигал иномарку с ребенком внутри. Именно она сняла ему квартиру, в которой он скрывался. Она же и пошла за ним под суд, получив свой срок — 1,5 года в колонии-поселении. Сам Маценко получил 10 лет строгача.